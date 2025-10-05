El pasado 4 de octubre, Omar Bravo fue detenido en Jalisco tras enfrentar acusaciones de presunto abuso sexual contra una menor. El caso ha generado revuelo, pues se suma a otros incidentes similares dentro de la Liga MX.

A lo largo de los últimos años, al menos cinco futbolistas que pasaron por la Liga MX, a los que ahora se suma Omar Bravo, han sido señalados en denuncias por abuso sexual.

El máximo goleador de Chivas será puesto a disposición del juez y se realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Omar Bravo se suma a la lista de futbolistas de la Liga MX que han sido acusados por abuso

A lo largo de los últimos años, varios futbolistas que pasaron por la Liga MX han enfrentado acusaciones por abuso sexual, y a esta lista ahora se suma Omar Bravo.

Entre los casos más conocidos está Jonathan Fabbro, quien fue acusado de abuso sexual contra su sobrina de 11 años y otra menor en 2017. Tras un largo proceso legal y su extradición a Argentina, fue condenado a 16 años de prisión.

Jonathan Fabbro (Internet)

Dieter Villalpando enfrentó en 2021 una denuncia por abuso sexual contra una mujer. Alegó haber sido víctima de chantaje y, aunque fue despedido de Chivas, el caso no tuvo resolución pública.

Dieter Villalpando (Cristian De Marchena / Mexsport)

Dani Alves, exjugador de Pumas, fue condenado inicialmente a 4 años y 6 meses por agresión sexual ocurrida en una discoteca en España. Estuvo más de un año en prisión, salió en libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza y fue absuelto en 2025.

Dani Alves. (Emilio Morenatti / AP)

Erick “Cubo” Torres también fue denunciado por una joven llamada Itzel tras una fiesta en Zapopan. No fue procesado debido a inconsistencias detectadas en la denuncia.

Cubo Torres. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Jesús “Cabrito” Arellano fue denunciado en 2017 por su sobrina y estuvo prófugo hasta 2019, cuando fue detenido en su domicilio en Nuevo León. Permaneció únicamente cuatro días bajo custodia antes de ser liberado al desestimar los cargos.

Cabrito Arellano (Archivo Cuartoscuro)

¿Qué sucedió con Omar Bravo?

Omar Bravo fue detenido en un operativo realizado en el centro de Zapopan, Jalisco, por su presunta responsabilidad en abuso sexual infantil agravado.

La captura de Omar Bravo fue llevada a cabo por la policía de investigación de la Vicefiscalía especializada en delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con las indagatorias, se presume que Bravo habría abusado de la adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses, y que anteriormente podría haber cometido actos similares.