Omar Bravo, ex futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana, fue detenido el pasado sábado 4 de octubre tras haber sido denunciado por presunto abuso sexual infantil y este viernes 11 de octubre se confirmó que fue vinculado a proceso.

Desde su detención, Omar Bravo permanece en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, en donde esperaba a saber si era vinculado o no a proceso, su audiencia se prolongó por varias horas pero finalmente se determinó su vinculación a proceso.

Previo a que se diera a conocer la determinación en el caso del ex futbolista, la mamá de una de las exparejas de Omar dio algunas declaraciones en defensa de quien también fuera seleccionado nacional.

Madre de expareja de Omar Bravo sale en defensa del ex de Chivas: “Es una buena persona”

La madre de Claudia Hernández, primera pareja de Omar Bravo y con quien tuvo a su hija, Sherlyn, salió en defensa del exfutbolista de Chivas a quien le dijo ser una buena persona, todo esto antes de que se diera la resolución final de la audiencia de este viernes.

“Quiero aclarar que Omar es una buena persona, ve por mi nieta, ellos tienen una bonita relación. Están usando la imagen de Sherlyn como si ella demandará a su papá, como si quisiera abrir una carpeta, como si ella y mi hija quisieran hacer una venganza” dijo la madre de la expareja de Omar.

Con esas declaraciones, la mamá de Claudia Hernández aclara que ninguna persona de su familia está involucrada en la denuncia que le hicieron al ex futbolista, que ella lo conoce desde antes de que debutará y afirma que es una buena persona.

Madre de expareja de Omar Bravo revela que ella lo ayudó a debutar en Chivas

Además de haber salido en defensa del ex futbolista de Chivas, la madre de Claudia Hernández, la primera pareja de Omar Bravo, también reveló que ella lo ayudó a que debutará en primera división con el equipo rojiblanco.

"Se lo presenté al señor Vergara, le pedí una oportunidad, le dio la oportunidad porque Omar estaba en banca y le dije ‘si no te anota ni un gol no le des chance’, le dio chance, anotó dos goles y sacó adelante a Chivas” reveló la señora Casas.

Hoy el máximo anotar del Rebaño Sagrado fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil, de acuerdo con la reportera Ahtziri Cárdenas, el juez del caso le dictó 6 meses de prisión preventiva oficiosa y un mes para el cierre de la investigación complementaria.