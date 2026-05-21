Luego de que se diera a conocer la detención de Omar Chávez, hijo del legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, salió a la luz el presunto motivo de su captura.

De acuerdo con reportes, la detención se deriva directamente de señalamientos en su contra por presuntas agresiones físicas y violencia doméstica cometidas contra su pareja sentimental.

Sale a la luz el presunto motivo de la detención de Omar Chávez

Omar Chávez fue capturado este miércoles 20 de mayo en la ciudad de Culiacán tras comparecer ante las autoridades del Poder Judicial en el estado de Sinaloa.

Los informes preliminares indican que los hechos violentos que se le imputan habrían ocurrido semanas atrás.

No obstante, su negativa a atender los llamados legales derivó en la emisión de una orden de aprehensión para garantizar su presencia ante el tribunal.

Detienen a Omar Chávez en Sinaloa; es hijo de Julio César Chávez (Michelle Rojas)

Así, la detención se ejecutó en las instalaciones de la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la zona centro, específicamente en la localidad de Aguaruto.

Esto luego de que el atleta acudió para una diligencia programada que terminó con su detención y posterior traslado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Nacional de Detenciones, el arresto formal se registró exactamente a las 8:53 horas de la mañana.

Se ha fijado el próximo lunes 25 de mayo de 2026 como la fecha clave para la continuación de su audiencia de vinculación a proceso, donde se decidirá su futuro legal a corto plazo.