América vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es victoria del América en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido América vs Puebla que se juega el sábado 29 de agosto.

América vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

América 3-1 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: América 3-1 Puebla

América vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América 3-1 Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez

Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes

Delanteros: Rodríguez y Henry Martín

América ha tenido un gran inicio en el Apertura 2026 y el líder de la competencia (mexsport / Samuel Delgado)

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez

Delantero: Eduardo Mustre

Puebla ha logrado buenos resultados en el inicio del Apertura 2026 (Jafet Moz / MEXSPORT)

América vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

América vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.