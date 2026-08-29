América vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es victoria del América en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido América vs Puebla que se juega el sábado 29 de agosto.

América vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

América 3-1 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: América 3-1 Puebla

América vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América 3-1 Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX.

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez
  • Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes
  • Delanteros: Rodríguez y Henry Martín
América ha tenido un gran inicio en el Apertura 2026 y el líder de la competencia
América ha tenido un gran inicio en el Apertura 2026 y el líder de la competencia (mexsport / Samuel Delgado)

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
  • Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez
  • Delantero: Eduardo Mustre
Puebla le da la vuelta a Santos y gana en el Estadio Cuauhtémoc.
Puebla ha logrado buenos resultados en el inicio del Apertura 2026 (Jafet Moz / MEXSPORT)

América vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

América vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

  • Partido: América vs Puebla
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX