América vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es victoria del América en el Estadio Banorte.
Conoce las posibles alineaciones del partido América vs Puebla que se juega el sábado 29 de agosto.
América vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
América 3-1 Puebla es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.
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Pronóstico del partido: América 3-1 Puebla
América vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América 3-1 Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Espinoza, Reyes, Juárez, Vázquez y Álvarez
- Mediocampistas: Violante, Veiga, Cervantes
- Delanteros: Rodríguez y Henry Martín
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez
- Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez
- Delantero: Eduardo Mustre
América vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
América vs Puebla se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido es el sábado 29 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: América vs Puebla
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX