Pachuca vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es empate en el Estadio Hidalgo.
Conoce las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Chivas que se juega el sábado 29 de agosto.
Pachuca vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Pachuca 2-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.
Deportes
Atlas vs Querétaro: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Viernes botanero hoy 28 de agosto: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 6 de Liga MX
Deportes
Tijuana vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Deportes
Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Atlante vs León: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Atlante vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Necaxa vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Pachuca vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Pronóstico del partido: Pachuca 2-2 Chivas
Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pachuca 2-2 Chivas de la Jornada 6 de la Liga MX.
Pachuca
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria
- Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge
- Delanteros: Geraldino y Duarte
Chivas
- Portero: José Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
- Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
Pachuca vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Pachuca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido es el sábado 29 de agosto a las 17 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Pachuca vs Chivas
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One