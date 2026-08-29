Pachuca vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es empate en el Estadio Hidalgo.

Conoce las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Chivas que se juega el sábado 29 de agosto.

Pachuca vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Pachuca 2-2 Chivas es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Pachuca 2-2 Chivas

Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pachuca 2-2 Chivas de la Jornada 6 de la Liga MX.

Pachuca

  • Portero: Andrés Sánchez
  • Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria
  • Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge
  • Delanteros: Geraldino y Duarte
Pachuca aplasta a Pumas en su debut del Apertura 2026.
Pachuca ha tenido un inicio irregular en el Apertura 2026 (Adrian Macias / MEXSPORT)

Chivas

  • Portero: José Rangel
  • Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
  • Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
  • Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
Querétaro ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026
Querétaro ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Pachuca vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Pachuca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 17 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Pachuca vs Chivas
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One