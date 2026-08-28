Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicitó a la deportista Kenia Lechuga por su medalla de oro en el Campeonato de Remo en Ámsterdam 2026.

La presidenta reconoció a todos los deportistas que han ganado medallas recientemente y dijo que el triunfo de Kenia Lechuga le da mucho gusto porque ella también practicó Remo.

“Muchas felicidades… hay varios premios que han sacado atletas mexicanas y mexicanos… como yo hice remo me da un cariño especial… son las gemelas en clavados y otros clavadistas han hecho una gran representación del país…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para la promoción del deporte.

Claudia Sheinbaum reconoce trabajo de Rommel Pacheco ante triunfos de deportistas

Tras el triunfo de Kenia Lechuga en Remo, Claudia Sheinbaum reconoció una vez más el trabajo de Rommel Pacheco, titular de la Conade, para la promoción del deporte.

En conferencias anteriores, Claudia Sheinbaum dijo que Rommel Pacheco es un funcionario “que se mueve” a fin de lograr los apoyos para los deportistas y además tiene el cariño de ellos.

Claudia Sheinbaum reconoce a Kenia Lechuga y a niños competidores de robótica y matemáticas

Claudia Sheinbaum anunció que no solo son deportistas sino se han obtenido importantes logros en competencias de niños en robótica y matemáticas.

Ante ello dijo que está contemplando en que no solo deportistas ganadores sino niños competidores de matemáticas y robótica acudan a Palacio Nacional.