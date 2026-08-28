Atlante vs León se enfrentan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 28 de agosto a las 19:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs León
  • Fase: Jornada 6 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
Atlante regresa a casa tras perder con Tigres de visita
Atlante regresa a casa tras perder con Tigres de visita (Adrian Macias / MEXSPORT)

Atlante vs León: A qué hora ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlante vs León se enfrentarán el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026, a partir de las 19:00 horas.

Atlante vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?

El partido Atlante vs León será transmitido por la plataformas de Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs León
  • Fase: Jornada 6 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+
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Así van Atlante y León en la Liga MX

Atlante ha perdido fuerza en el Apertura 2026 y con cinco puntos, se ubica en el lugar 13 de la Liga MX.

León se ha recuperado de un inicio titubeante y tras cinco jornadas del Apertura 2026 es octavo lugar del torneo con nueve puntos.