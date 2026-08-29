América vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 19:00 horas por ViX, YouTube, TUDN y Canal 5.
- Partido: América vs Puebla
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 5
América vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El sábado 29 de agosto de 2026 a las 19 horas continúa la Jornada 6 de la Liga MX con el América vs Puebla.
América vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido América vs Puebla podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, TUDN y Canal 5.
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- Partido: América vs Puebla
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 5
¿Cómo van América y Puebla en la Liga MX?
América lidera la Liga MX con 13 puntos en el Apertura 2026, tras vencer en la Jornada 5 al FC Juárez.
Por su parte, Puebla tiene 10 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.