América vs Puebla juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 19:00 horas por ViX, YouTube, TUDN y Canal 5.

Partido: América vs Puebla

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 5

América es líder en el Apertura 2026 (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

América vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El sábado 29 de agosto de 2026 a las 19 horas continúa la Jornada 6 de la Liga MX con el América vs Puebla.

América vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido América vs Puebla podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, TUDN y Canal 5.

Partido: América vs Puebla

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 5

¿Cómo van América y Puebla en la Liga MX?

América lidera la Liga MX con 13 puntos en el Apertura 2026, tras vencer en la Jornada 5 al FC Juárez.

Por su parte, Puebla tiene 10 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones del torneo.