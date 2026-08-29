Sevilla vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El pronóstico del partido Sevilla vs Atlético de Madrid es empate 2-2 en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: Sevilla 2-2 Atlético de Madrid

Sevilla vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.

Sevilla

  • Portero: Odisseas Vlachodimos
  • Defensas: Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo
  • Mediocampistas: Lucien Agoumé, Jon Guridi, Miguel Sierra, Peque Fernández y Chidera Ejuke
  • Delantero: Robbie Ure

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
  • Mediocampistas: Koke Resurrección, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone, Álex Baena y Lee Kang-in
  • Delantero: Ademola Lookman

Hora y canal del partido Sevilla vs Atlético de Madrid en la Jornada 3 de La Liga

Sevilla vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 3 de LaLiga: sábado 29 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
  • Transmisión: SKY Sports