Sevilla vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Sevilla vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga
El pronóstico del partido Sevilla vs Atlético de Madrid es empate 2-2 en la Jornada 3 de la LaLiga.
Pronóstico: Sevilla 2-2 Atlético de Madrid
Sevilla vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.
Sevilla
- Portero: Odisseas Vlachodimos
- Defensas: Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo
- Mediocampistas: Lucien Agoumé, Jon Guridi, Miguel Sierra, Peque Fernández y Chidera Ejuke
- Delantero: Robbie Ure
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Koke Resurrección, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone, Álex Baena y Lee Kang-in
- Delantero: Ademola Lookman
Hora y canal del partido Sevilla vs Atlético de Madrid en la Jornada 3 de La Liga
Sevilla vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 3 de LaLiga: sábado 29 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Sevilla vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 3
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Transmisión: SKY Sports