Sevilla vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 3 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de LaLiga

El pronóstico del partido Sevilla vs Atlético de Madrid es empate 2-2 en la Jornada 3 de la LaLiga.

Pronóstico: Sevilla 2-2 Atlético de Madrid

Sevilla vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Sevilla vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 3 de LaLiga.

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo

Mediocampistas: Lucien Agoumé, Jon Guridi, Miguel Sierra, Peque Fernández y Chidera Ejuke

Delantero: Robbie Ure

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Koke Resurrección, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone, Álex Baena y Lee Kang-in

Delantero: Ademola Lookman

Hora y canal del partido Sevilla vs Atlético de Madrid en la Jornada 3 de La Liga

Sevilla vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 3 de LaLiga: sábado 29 de agosto, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.