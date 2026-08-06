Isaac del Toro renovó su contrato con el UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2031, convirtiéndose en la principal apuesta del equipo de ciclismo para el futuro.

Con solo 22 años, Isaac del Toro se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del ciclismo profesional desde que se unió al UAE Team.

A través de un comunicado, el UAE Team compartió la satisfacción de contar con el ciclista mexicano en sus filas.

“Tras su histórica victoria en el Tour de l’Avenir 2023, el mexicano ha brillado dentro del equipo, convirtiéndose en uno de los ciclistas más emocionantes en las carreras por etapas y en una pieza clave de las ambiciones a largo plazo del equipo” UAE Team

El 2026 ha sido clave para la renovación de Isaac del Toro con el UAE Team

El UAE Team destacó que la temporada 2026 ha marcado una gran progresión de Isaac del Toro, ya que el joven escalador ha disfrutado de la mejor campaña de su carrera hasta la fecha.

Del Toro logró el tercer puesto en la clasificación general del Tour de Francia 2026 con una victoria de etapa y el maillot blanco.

También obtuvo importantes victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

“Esta prórroga representa otra importante inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates-XRG, asegurando la continuidad de uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera” UAE Team

Isaac del Toro vive un gran momento como ciclista profesional (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro reacciona a su renovación con el UAE Team

Isaac del Toro se mostró muy contento de continuar su camino con el UAE Team Emirates-XRG, tras renovar su contrato hasta el año 2031.

“Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona. Cada temporada he aprendido algo nuevo de mis compañeros y de la gente que trabaja a mi alrededor, y siento que mejoro constantemente” Isaac del Toro, ciclista mexicano

Isaac del Toro destacó que en el UAE Team lo hacen sentir como en casa, pues comparten la misma ambición, la misma pasión por las carreras y el mismo deseo de seguir mejorando.