Tijuana vs Pumas juegan el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a empate en el Estadio Caliente.
Tijuana llega al partido ante Pumas tras caer en la cancha de Chivas, mientras que Pumas empató en casa ante Necaxa en la Jornada 5.
Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El pronóstico para el Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX es empate con marcador de 1-1.
Deportes
Atlante vs León: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Atlante vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Necaxa vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
Pronóstico: Tijuana 1-1 Pumas
Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pumas, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz
- Mediocampistas: Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora
- Delanteros: Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna
- Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira
Tijuana vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Tijuana vs Pumas se jugará el viernes 28 de agosto a las 21 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One