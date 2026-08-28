Tijuana vs Pumas juegan el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a empate en el Estadio Caliente.

Tijuana llega al partido ante Pumas tras caer en la cancha de Chivas, mientras que Pumas empató en casa ante Necaxa en la Jornada 5.

Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico para el Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX es empate con marcador de 1-1.

Pronóstico: Tijuana 1-1 Pumas

Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pumas, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.

Tijuana

  • Portero: José Antonio Rodríguez
  • Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz
  • Mediocampistas: Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora
  • Delanteros: Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu
Pumas rescata un empate 1-1 ante Necaxa en el cierre de la Jornada 5
Necaxa le sacó un punto en su visita a los Pumas (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón
  • Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna
  • Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

Tijuana vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Tijuana vs Pumas se jugará el viernes 28 de agosto a las 21 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

  • Partido: Tijuana vs Pumas
  • Fase: Jornada 6 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One