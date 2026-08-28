Tijuana vs Pumas juegan el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a empate en el Estadio Caliente.

Tijuana llega al partido ante Pumas tras caer en la cancha de Chivas, mientras que Pumas empató en casa ante Necaxa en la Jornada 5.

Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico para el Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX es empate con marcador de 1-1.

Pronóstico: Tijuana 1-1 Pumas

Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pumas, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz

Mediocampistas: Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora

Delanteros: Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu

Necaxa le sacó un punto en su visita a los Pumas (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna

Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

Tijuana vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Tijuana vs Pumas se jugará el viernes 28 de agosto a las 21 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.