Atlas vs Querétaro se miden en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 17:00 horas por YouTube y ViX.

Partido: Atlas vs Querétaro

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: YouTube y ViX

Atlas ha tenido un buen inicio de torneo (ATLAS FC)

Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El sábado 29 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Atlas vs Querétaro.

Atlas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Atlas vs Querétaro podrá verse a través de las señales de YouTube y ViX.

Partido: Atlas vs Querétaro

Fase: Jornada 6 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: YouTube y ViX

¿Cómo van Atlas y Querétaro en la Liga MX?

Atlas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es segundo lugar de la competencia.

Por su parte, Querétaro tiene siete puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.