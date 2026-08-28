Atlas vs Querétaro se miden en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 17:00 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Atlas vs Querétaro
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: YouTube y ViX
De Cabo Verde a la Liga MX: Duk marca su primer gol con Atlas
Atlas ha tenido un buen inicio de torneo (ATLAS FC)

Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El sábado 29 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Atlas vs Querétaro.

Atlas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Atlas vs Querétaro podrá verse a través de las señales de YouTube y ViX.

  • Partido: Atlas vs Querétaro
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: YouTube y ViX

¿Cómo van Atlas y Querétaro en la Liga MX?

Atlas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es segundo lugar de la competencia.

Por su parte, Querétaro tiene siete puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.