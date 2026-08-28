Atlas vs Querétaro se miden en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 17:00 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Querétaro
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: YouTube y ViX
Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El sábado 29 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Atlas vs Querétaro.
Atlas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido Atlas vs Querétaro podrá verse a través de las señales de YouTube y ViX.
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- Partido: Atlas vs Querétaro
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: YouTube y ViX
¿Cómo van Atlas y Querétaro en la Liga MX?
Atlas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es segundo lugar de la competencia.
Por su parte, Querétaro tiene siete puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo.