La salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena en el Senado deja al movimiento de la Cuarta Transformación en el límite de la mayoría calificada para aprobar reformas aconstitucionales con 85 de los 86 votos que requiere.

La mayoría calificada requiere del voto positivo de las dos terceras partes de los integrantes del Senado a fin de aprobar reformas constitucionales.

Es decir, la alianza Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) requiere al menos 86 votos de los 128 senadores, pero se ve en aprietos con la salida de Enrique Inzunza y otros perfiles.

Morena a un voto de recuperar la mayoría calificada en el Senado

A la salida de Enrique Inzunza se suma la licencia de Cynthia López Castro, quien aspira a ser alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, pues es un voto que no mantiene Morena ya que su suplente Alicia Virginia Tellez Sanchez es del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De la misma manera se suma la licencia la senadora por Zacatecas Verónica Díaz Robles debido a que su lugar no ha sido cubierto por la suplente, Evangelina Pinedo Morales, quien es actual Secretaria de Educación en Zacatecas.

Morena contaba con 66 escaños, pero de esta manera quedaría en 63. El Partido Verde Ecologista de México cuenta con14 escaños y el PT con 6; de esta manetra, suman 83 votos.

Erik Ivan Jaimes Archundia, senador independiente y suplente de Manlio Fabio Beltrones, ha votado a favor de Morena y de sumarse la suplente de Verónica Díaz Robles, se recuperarían dos votos por lo que el movimiento de Morena y aliados quedaría a un voto de la mayoría calificada con 85 escaños.

Ausencias y votos de la oposición, la alternativa para pasar reformas constitucionales en el Senado

La votación de reformas constitucionales no considera en todos los casos las dos terceras partes del total de 128 escaños sino las dos terceras partes de los senadores presentes que hayan pasado lista , lo que da pie a movimientos de diverso tipo como el voto de senadores de partidos de oposición o las ausencias.

El ejemplo más recordado fue la reforma electoral de 2024 a la que Miguel Ángel Yunes Linares, suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, hoy senador de Morena y entonces del Partido Acción Nacional (PAN), le dio un voto a la Cuarta Transformación y les dio margen de ventaja la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda.