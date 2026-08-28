Necaxa vs Cruz Azul se enfrentan el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria de los Rayos.

Necaxa llega al partido ante Cruz Azul tras empatar en la cancha de Pumas, mientras que Cruz Azul perdió con Atlas en el Estadio Banorte.

Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico para el Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga MX es victoria del equipo local con marcador de 2-1.

Pronóstico: Necaxa 2-1 Cruz Azul

Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz

Delantero: Julián Carranza

Necaxa sacó un punto en su visita a Pumas (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez y Christian Ebere

Cruz Azul tiene una visita complicada al Necaxa (Jorge Martínez Mora)

Necaxa vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Necaxa vs Cruz Azul se jugará el viernes 28 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.