Necaxa vs Cruz Azul se enfrentan el viernes 28 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria de los Rayos.
Necaxa llega al partido ante Cruz Azul tras empatar en la cancha de Pumas, mientras que Cruz Azul perdió con Atlas en el Estadio Banorte.
Necaxa vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El pronóstico para el Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga MX es victoria del equipo local con marcador de 2-1.
Pronóstico: Necaxa 2-1 Cruz Azul
Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Cruz Azul, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.
Necaxa
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- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
- Delantero: Julián Carranza
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez y Christian Ebere
Necaxa vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Necaxa vs Cruz Azul se jugará el viernes 28 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Necaxa vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One