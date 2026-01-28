Henry Martín es un futbolista profesional mexicano que se desempeña como delantero centro en el Club América de la Liga MX. Formado fuera de las fuerzas básicas tradicionales, inició su carrera en categorías inferiores del futbol mexicano y logró consolidarse en Primera División gracias a su capacidad goleadora, constancia y liderazgo dentro del campo.

¿Quién es Henry Martín?

Henry Josué Martín Mex comenzó su trayectoria en la Tercera División con el equipo F.C. Itzaes, donde fue detectado por visores del Ascenso MX. Posteriormente fue reclutado por el Club de Fútbol Mérida (Venados FC), equipo con el que debutó profesionalmente y destacó por su eficacia frente al arco.

Su rendimiento le permitió llegar al Club Tijuana en 2014, donde debutó en la Liga MX y se consolidó como delantero titular. En 2018 fue fichado por el Club América, equipo con el que alcanzó el punto más alto de su carrera.

Henry Martín, futbolista profesional mexicano (@henrymartinm/ Instagram)

Con las Águilas, Henry Martín se coronó campeón de Liga MX en el Apertura 2018 frente a Cruz Azul y levantó la Copa MX Clausura 2019 ante FC Juárez. En el Clausura 2023 se proclamó campeón de goleo con 14 anotaciones, devolviéndole al club un título individual que no conseguía desde hacía una década.

En 2024, superó la barrera de los 100 goles con el Club América, colocándose por encima de figuras históricas como Salvador Cabañas y Carlos Reinoso, y consolidándose como uno de los máximos goleadores históricos del club.

¿Qué edad tiene Henry Martín?

Henry Martín nació el 18 de noviembre de 1992 en Mérida, Yucatán. A inicios de 2026 tiene 33 años.

¿Quién es la esposa de Henry Martín?

Henry Martín está casado con Gabriela Pech desde 2017.

¿Qué signo zodiacal es Henry Martín?

Nacido el 18 de noviembre, Henry Martín es Escorpión, signo asociado con intensidad, carácter competitivo y determinación.

¿Henry Martín tiene hijos?

Sí. Henry Martín tiene dos hijos y en 2025 anunció junto a su esposa que esperaban a su tercer hijo.

¿Qué estudió Henry Martín?

Henry Martín inició la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán, aunque la dejó en pausa para dedicarse de tiempo completo al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Henry Martín?

Henry Martín ha desarrollado toda su carrera dentro del futbol profesional mexicano. Su trayectoria incluye: