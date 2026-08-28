Atlante vs León juegan en la Jornada 6 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.

Atlante vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlante vs León es empate 1-1 en la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlante 1-1 León

Atlante vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs León de la Jornada 6 de la Liga MX.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Atlante busca volver a la senda del triunfo en la Liga MX (mexsport / Jimmy Ma)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Bryan Colula, Paul Bellón, Guevara y Vegas

Mediocampistas: Rodríguez, Cortizo, Valadez, Beltrán, Arcilla

Delanteros: Cambindo

León ha tenido un repunte en la Liga MX (Alex Avalos / Alex Avalos)

Atlante vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlante vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido es el viernes 28 de agosto a las 19 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.