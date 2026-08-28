Atlante vs León juegan en la Jornada 6 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio Banorte.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.

Atlante vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlante vs León es empate 1-1 en la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlante 1-1 León

Atlante vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs León de la Jornada 6 de la Liga MX.

Atlante

  • Portero: Óscar Jiménez
  • Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
  • Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
  • Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Atlante va por su segunda victoria en la Leagues Cup 2026
Atlante busca volver a la senda del triunfo en la Liga MX (mexsport / Jimmy Ma)

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Bryan Colula, Paul Bellón, Guevara y Vegas
  • Mediocampistas: Rodríguez, Cortizo, Valadez, Beltrán, Arcilla
  • Delanteros: Cambindo
León vs Real Salt Like: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026.
León ha tenido un repunte en la Liga MX (Alex Avalos / Alex Avalos)

Atlante vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlante vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido es el viernes 28 de agosto a las 19 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.

  • Partido: Atlante vs León
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+