Atlante vs León juegan en la Jornada 6 de la Liga MX, y el pronóstico es empate en el Estadio Banorte.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.
Atlante vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El pronóstico para el Atlante vs León es empate 1-1 en la Jornada 6 de la Liga MX.
Pronóstico del partido: Atlante 1-1 León
Atlante vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlante vs León de la Jornada 6 de la Liga MX.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Bryan Colula, Paul Bellón, Guevara y Vegas
- Mediocampistas: Rodríguez, Cortizo, Valadez, Beltrán, Arcilla
- Delanteros: Cambindo
Atlante vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Atlante vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido es el viernes 28 de agosto a las 19 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs León
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+