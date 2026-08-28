Pachuca vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 17:00 horas por FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Chivas
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One
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Pachuca vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El sábado 29 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Pachuca vs Chivas.

Pachuca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Pachuca vs Chivas podrá verse a través de las señal de FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Chivas
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo van Pachuca y Chivas en la Liga MX?

Pachuca suma 4 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es lugar 14 de la competencia.

En la Jornada 5, los Tuzos empataron 1-1 con San Luis en calidad de visitante,

Por su parte, Chivas tiene 10 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del torneo. Goleó a Tijuana en su anterior partido.