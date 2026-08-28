Pachuca vs Chivas juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Sábado 29 de agosto a las 17:00 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Chivas
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Pachuca vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El sábado 29 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos el Pachuca vs Chivas.
Pachuca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido Pachuca vs Chivas podrá verse a través de las señal de FOX One.
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- Partido: Pachuca vs Chivas
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Pachuca y Chivas en la Liga MX?
Pachuca suma 4 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es lugar 14 de la competencia.
En la Jornada 5, los Tuzos empataron 1-1 con San Luis en calidad de visitante,
Por su parte, Chivas tiene 10 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del torneo. Goleó a Tijuana en su anterior partido.