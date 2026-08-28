Francisco García Cabeza de Vaca reaccionó a la reforma de Claudia Sheinbaum sobre la renuncia a la doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia de México.

Asimismo, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que buscará la Presidencia en 2030, asegurando que trabaja en encontrar la vía legal para hacerlo desde Estados Unidos.

Cabeza de Vaca reacciona a reforma sobre la doble nacionalidad de Claudia Sheinbaum

El exgobernador que actualmente radica en Estados Unidos habló con Azucena Uresti sobre la reforma que Luisa María Alcalde presentó ayer 27 de agosto de 2026, para que aspirantes a la presidencia renuncien a la doble nacionalidad.

Al parecer de Francisco García Cabeza de Vaca, la reforma lleva entre líneas su nombre, pues sucedió después de que él compartió ambiguamente su aspiración a la Presidencia 2030.

Nota en desarrollo... en breve más información