Tijuana vs Pumas juegan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 28 de agosto a partir de las 21 horas. Transmite Fox One.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Tijuana vs Pumas: Día para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX
El viernes 28 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 6 de la Liga MX, Tijuana vs Pumas.
Tijuana vs Pumas: Hora para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX
El partido Tijuana vs Pumas inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.
Tijuana vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
La plataforma de Fox One transmitirá el partido Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Así llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Tijuana llega al partido de la Jornada 6 ante Pumas, luego de ser goleado por Chivas en su partido más reciente.
Pumas rescató un punto como local ante Necaxa en la Jornada 5, así que necesita sumar en el Estadio Caliente para no rezagarse más en la tabla general.