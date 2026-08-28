Tijuana vs Pumas juegan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 28 de agosto a partir de las 21 horas. Transmite Fox One.

Partido: Tijuana vs Pumas

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Pumas ha tenido un arranque de altibajos en el Apertur 2026 (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tijuana vs Pumas: Día para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX

El viernes 28 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 6 de la Liga MX, Tijuana vs Pumas.

Tijuana vs Pumas: Hora para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX

El partido Tijuana vs Pumas inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Tijuana vs Pumas de la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Pumas

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Tijuana ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

Así llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Tijuana llega al partido de la Jornada 6 ante Pumas, luego de ser goleado por Chivas en su partido más reciente.

Pumas rescató un punto como local ante Necaxa en la Jornada 5, así que necesita sumar en el Estadio Caliente para no rezagarse más en la tabla general.