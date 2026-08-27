Coyote vs Acme logró llegar a cines luego de lucha contra su misma empresa creadora y dueña de los Looney Tunes: nos referimos a Warner Bros. Ahora la duda es si tiene escenas postcréditos.

En SDPnoticias ya vimos la película y aquí te diremos si Coyote vs Acme tiene escenas extras que debas esperar en la sala de cine.

¿Coyote vs Acme tiene escenas postcréditos?

Aunque muchos esperarían lo contrario, Coyote vs Acme no tiene escenas postcréditos; no hay nada que indique una secuela, un nuevo proyecto de los Looney Tunes o algún chiste en referencia a la trama.

De hecho, ni siquiera tenemos el clásico cierre de los Looney Tunes de “eso es todo amigos”, lo cual uno esperaría de una película de estos personajes.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

En lugar de una escena extra de Coyote vs Acme, tenemos una pequeña secuencia animada que hace referencia a los cortos originales del personaje, donde se ven los nombres de los realizadores.

Puedes quedarte unos minutos y ver dicha secuencia especial de créditos, con todos los nombres de actores y actrices, aunque tampoco te pierdes nada en realidad.

¿Por qué Coyote vs Acme no tiene escena postcréditos?

Si bien no hay una razón en específico, la ausencia de una escena post créditos en Coyote vs Acme se podría deber al mismo desarrollo caótico del proyecto.

Recordemos que Coyote vs Acme casi es cancelada por Warner Bros., siendo rescatada debido a la presión del público y la industria; de ahí que no hubiera tiempo de agregar nada más al filme, pues fue vendido cuando ya estaba completo.

Otra razón podría ser que la película no deja cabos sueltos para una posible secuela y que en realidad esa nunca fue su intención, ya que solo se quería presentar una historia protagonizada por el Coyote, basada en una historia de hace varias décadas.

Sin olvidar que actualmente las escenas postcréditos solo se usan en algunos blockbusters y el resto de películas las omiten, pues resultan más problemáticas que benéficas para la obra.