Necaxa vs Cruz Azul juegan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 28 de agosto a partir de las 19 horas. Transmite Fox One.
- Partido: Necaxa vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Necaxa vs Cruz Azul: Día para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX
El viernes 28 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 6 de la Liga MX, Necaxa vs Cruz Azul.
Necaxa vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX
El partido Necaxa vs Cruz Azul inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
Necaxa vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Liga MX
Fox One transmitirá el partido Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga MX.
- Partido: Necaxa vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Así llegan Necaxa y Cruz Azul al partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Necaxa llega luego de enfrentar a Pumas en la Jornada 5, por lo que buscará los tres puntos ante Cruz Azul.
Cruz Azul jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.