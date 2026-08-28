Necaxa vs Cruz Azul juegan en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 28 de agosto a partir de las 19 horas. Transmite Fox One.

Partido: Necaxa vs Cruz Azul

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One

Necaxa vs Cruz Azul: Día para ver el partido de Jornada 6 de la Liga MX

El viernes 28 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 6 de la Liga MX, Necaxa vs Cruz Azul.

Necaxa vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de Jornada 5 de la Liga MX

El partido Necaxa vs Cruz Azul inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Liga MX

Fox One transmitirá el partido Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 de la Liga MX.

Partido: Necaxa vs Cruz Azul

Fase: Jornada 6 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One

Así llegan Necaxa y Cruz Azul al partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Necaxa llega luego de enfrentar a Pumas en la Jornada 5, por lo que buscará los tres puntos ante Cruz Azul.

Cruz Azul jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.