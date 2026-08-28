Con el viernes botanero inicia hoy 28 de agosto la Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga MX. Son tres los partidos programados.
Atlante vs León, Necaxa vs Cruz Azul y Tijuana vs Pumas son los partidos del viernes botanero en la Jornada 6, mismos que serán transmitidos por ESPN, Disney, FOX One y Canal 7 desde las 19 horas.
Estos son los 3 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 6 de Liga MX:
- Atlante vs León | 19 horas | Canal 7, ESPN y Disney
- Necaxa vs Cruz Azul | 19 horas | FOX One
- Tijuana vs Pumas | 21 horas | FOX One
Atlante vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 28 de agosto
Atlante recibe a León en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 28 de agosto, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas Canal 7, ESPN y Disney transmitirán el partido.
- Partido: Atlante vs León
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney
Necaxa vs Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 28 de agosto
Necaxa vs Cruz Azul se miden en un duelo atractivo en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 28 de agosto, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Necaxa vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
Tijuana vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 28 de agosto
Tijuana vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 28 de agosto en la cancha del Estadio Caliente.
FOX One y Canal 7 transmitirán a las 21 horas el partido.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One