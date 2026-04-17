El América vs Toluca correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX tiene un pronóstico de 1-2 en favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.
América vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
El pronóstico del América vs Toluca es una victoria de 1-2 en favor del equipo dirigido por Antonio Mohamed en la jornada 15 de la Liga MX.
- Pronóstico del partido: América 1-2 Toluca
América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
A continuación te presentamos las posibles alineaciones para el América vs Toluca de la jornada 15 de la Liga MX.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero
- Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho
América vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
El América vs Toluca se realizará el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Será transmitido por ViX, Canal 5 y TUDN.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan América y Toluca a la Jornada 15 de la Liga MX?
América lucha por mantenerse en puestos de Liguilla, pues con 19 puntos su pase a la siguiente fase no está asegurada. Además, fueron eliminados de la Concachampions por Nashville.
Por su parte, Toluca ha conseguido 27 puntos en el torneo y se ubica en la quinta posición de la tabla general y, a mitad de semana, consiguió su boleto a las semifinales de la Concachampions.