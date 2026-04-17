El América vs Toluca correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX tiene un pronóstico de 1-2 en favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.

América vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

El pronóstico del América vs Toluca es una victoria de 1-2 en favor del equipo dirigido por Antonio Mohamed en la jornada 15 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: América 1-2 Toluca

América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

A continuación te presentamos las posibles alineaciones para el América vs Toluca de la jornada 15 de la Liga MX.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero

Delanteros: Sebastián Córdova, Alexis Vega, Paulinho

América vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

El América vs Toluca se realizará el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. Será transmitido por ViX, Canal 5 y TUDN.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

América vs Toluca en la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan América y Toluca a la Jornada 15 de la Liga MX?

América lucha por mantenerse en puestos de Liguilla, pues con 19 puntos su pase a la siguiente fase no está asegurada. Además, fueron eliminados de la Concachampions por Nashville.

Por su parte, Toluca ha conseguido 27 puntos en el torneo y se ubica en la quinta posición de la tabla general y, a mitad de semana, consiguió su boleto a las semifinales de la Concachampions.