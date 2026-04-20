León vs América juegan en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es 2-1 a favor de La Fiera en su cancha.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de Liga MX, León vs América.
León vs América: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido León vs América es 2-1 en la cancha de La Fiera, a favor del equipo local.
- Pronóstico: León 2-1 América
León vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 16 de Liga MX.
León
- Portero: Oscar García
- Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
- Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría
- Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas
León vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX
León vs América se verán las caras el martes 21 de abril en la Jornada 16 de la Liga MX, a partir de las 21:06 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de Fox One.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 16de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan León y América a la Jornada 16 de la Liga MX?
León viene de ganar 3-1 a FC Juárez en la Jornada 15 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en el octavo lugar con 22 unidades.
América, por su parte, se ubica en la posición número 6 con 22 puntos tras ganar al Toluca en su anterior partido.