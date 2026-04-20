León vs América juegan en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es 2-1 a favor de La Fiera en su cancha.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de Liga MX, León vs América.

León vs América: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido León vs América es 2-1 en la cancha de La Fiera, a favor del equipo local.

Pronóstico: León 2-1 América

América venció a Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX (---MexSport Agency--- / ---MexSport Agency---)

León vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 16 de Liga MX.

León

Portero: Oscar García

Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría

Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas

León vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

León vs América se verán las caras el martes 21 de abril en la Jornada 16 de la Liga MX, a partir de las 21:06 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Fox One.

Partido: León vs América

Fase: Jornada 16de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León recibe al América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegan León y América a la Jornada 16 de la Liga MX?

León viene de ganar 3-1 a FC Juárez en la Jornada 15 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en el octavo lugar con 22 unidades.

América, por su parte, se ubica en la posición número 6 con 22 puntos tras ganar al Toluca en su anterior partido.