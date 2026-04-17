Previo al partido entre América y Nashville en la Concacaf Champions Cup, se registró un operativo de seguridad al sur de la Ciudad de México que terminó con varios aficionados detenidos, así como presuntos revendedores en distintos puntos en las inmediaciones del Estadio Azteca.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el dispositivo se desplegó horas antes del encuentro entre América y Nashville con el objetivo de prevenir incidentes rumbo al estadio y controlar posibles actos de reventa de boletos, por los que incurrieron en actos indebidos fueron detenidos de inmediato.

Las autoridades señalaron que el operativo se concentró principalmente en zonas de traslado y accesos hacia el inmueble, donde se detectaron grupos de personas que se dirigían al partido.

Operativo de seguridad permitió detenciones de aficionados y revendedores

Durante las acciones de vigilancia, los elementos de seguridad realizaron las detenciones de distintos grupos de aficionados, algunos de los cuales presuntamente alteraban el orden público mientras viajaban rumbo al estadio. Todo fue detectado durante el operativo implementado.

Dentro del mismo operativo, también se identificó a personas que ofrecían boletos en la vía pública a precios superiores a los oficiales, lo que derivó en detenciones por posible reventa.

Las autoridades informaron que entre los asegurados se encuentran tanto aficionados como presuntos revendedores, sin que hasta el momento se haya detallado una cifra oficial cerrada en todos los reportes.

La policía detuvo a aficionados de América que alteraban el orden (MEXSPORT / MEXSPORT)

Aficionados y revendedores detenidos a disposición de las autoridades

Los aficionados y revendedores detenidos fueron trasladados ante jueces cívicos para determinar su situación jurídica, mientras continuaban las revisiones en los alrededores del estadio para evitar nuevos incidentes.

El operativo formó parte del protocolo de seguridad habitual en partidos de alta convocatoria, especialmente en encuentros internacionales con presencia de aficionados visitantes en donde los revendedores suelen aparecer.

El saldo final incluyó a varias decenas de detenidos, en un esfuerzo por mantener el orden antes del duelo entre América y Nashville, que generó gran expectativa en la afición.