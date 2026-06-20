Alemania vs Costa de Marfil se jugaron el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, y la selección teutona ganó 2-1 para situarse en la fase de dieciseisavos del torneo.

Con el triunfo de Alemania sobre Costa de Marfil, la selección europea llegará clasificada a la Jornada 3 del Mundial 2026 ante Ecuador.

Marcador: Alemania 2-1 Costa de Marfil

Alemania vs Costa de Marfil: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Alemania vs Costa de Marfil fue de poder a poder, en un choque de estilos en el que los africanos aprovecharon un descuido teutón para adelantarse en el Mundial 2026.

Alemania tuvo el control del partido y consiguió reflejarlo a su favor en el marcador.

Goles del partido Alemania vs Costa de Marfil en el Mundial 2026:

Minuto 30: Franck Kessié sorprendió a la selección de Alemania para poner el 1-0 para Costa de Marfil

Minuto 68: Deniz Undav emparejó el partido con el 1-1 ante Costa de Marfil

Minuto 94: Deniz Undav hizo el 2-1 para Alemania

Alemania rescató el triunfo ante Costa de Marfil (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

¿Cómo va el Grupo E del Mundial 2026?

Alemania llegó a 6 puntos en el liderato del Grupo E, dejando en 3 unidades a Costa de Marfil.

Así va el Grupo E del Mundial 2026:

Alemania | 6 puntos

Costa de Marfil | 3 puntos

Ecuador | 0 puntos

Curazao | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Costa de Marfil buscará amarrar el primer lugar del Grupo E del Mundial 2026, el jueves 25 de junio ante la selección de Curazao.

Alemania enfrentará a Ecuador en el cierre de la fase de grupos del sector.