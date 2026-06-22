Nico Schlotterbeck, jugador de la selección de Alemania quedó fuera del resto del Mundial 2026 tras confirmarse la rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo.

El pasado sábado 20 de junio durante el partido de fase de grupos en el que Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil, ocurrió la lesión de Nico Schlotterbeck.

El zaguero alemán no jugará el resto del Mundial 2026 ya que su recuperación se estiman en al menos 8 semanas.

Nico Schlotterbeck anotó un gol a la selección de Curazao (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

¿Quién ocupará el lugar de Nico Schlotterbeck en la defensa de Alemania?

Tras darse a conocer los resultados de los exámenes médicos de Nico Schlotterbeck, de inmediato surgieron los rumores acerca de quién ocupará su lugar en la defensa de Alemania.

Nico Schlotterbeck era titular en la zaga central de Alemania que dirige Julian Nagelsmann, e incluso anotó un gol en el debut teutón ante Curazao.

El defensa central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, se perfila como el sustituto en el once inicial de Alemania para lo que resta del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Alemania en el Mundial 2026?

Alemania cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 el jueves 25 de junio ante Ecuador, partido en el que busca amarrar el liderato general, sin Nico Schlotterbeck.

Con 6 puntos, Alemania es líder del Grupo E del Mundial 2026, que completan Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.