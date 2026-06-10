El Servicio Metereológico Nacional reveló el clima que tendrá la CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026.

El 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, por lo que el Gobierno de México emitió un comunicado para revelar pronóstico de lluvias en diversas regiones del país.

¿Lloverá durante la inauguración del Mundial 2026? Esto se pronostica para la CDMX

El Servicio Metereológico Nacional reveló que el jueves 11 de junio habrá cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana en la CDMX.

La CDMX vivirá los remanentes del ciclón tropical Boris, por lo que mantendrá una amplia zona nublada y causará lluvias.

Se pronostican lluvias en la CDMX durante la inauguración del Mundial 2026 (Gobierno de México )

A la 1 de la tarde, horario del inicio del partido México vs Sudáfrica, las temperaturas máximas serán de 23 a 25 grados.

Mientras que la temperatura mínima será de 14 a 16 grados con vientos de 10 a 20 kilómetros con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Posiblemente llueva durante la inauguración del Mundial 2026, acompañado de descargas eléctricas.

Protección Civil podría emitir Alerta Amarilla en la CDMX por lluvias

No se puede determinar al 100% si lloverá durante la inauguración del Mundial 2026, pero lo que es un hecho es que habrá lluvias intensas en la CDMX para los siguientes días.

Se estima que las lluvias vayan de 25 a los 50 litros por metro cuadrado, por lo que las precipitaciones son considerables.

Ante esta situación, Protección Civil podría emitir Alerta Amarilla en la CDMX si las lluvias sobrepasan los 29 litros por metro cuadrado.

Asimismo, se pronostica que el cielo de la CDMX esté nublado alrededor de las 12:00 pm, por lo que la inauguración del Mundial podría realizarse sin problemas climáticos.