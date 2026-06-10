A unas horas de celebrar el partido México vs Sudáfrica, miles de capitalinos se preguntan si abrirán los bancos el 11 de junio por el Mundial 2026.

La respuesta corta es sí, este jueves operarán con normalidad las sucursales bancarias, según informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Las sucursales bancarias ubicadas en la CDMX operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026″. ABM

De igual forma, el organismo reiteró que los bancos ofrecerán sus servicios con normalidad, como depósitos, aperturas de cuenta, entre otros.

Mundial 2026 no modificará la operación bancaria: el 11 de junio habrá servicio normal.

¿A qué hora abrirán los bancos el 11 de junio por el Mundial 2026?

De acuerdo con la ABM, los bancos abrirán en su horario habitual durante la jornada del jueves 11 de junio, día del partido inaugural del Mundial 2026.

Se informó que ese día se brindarán con normalidad los servicios financieros, cajeros automáticos, así como la atención al público en general en sucursales.

“La prestación de los servicios bancarios es prioritaria y la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional”, indicó.

La aclaración ocurre luego de que el 9 de junio, el Gobierno Federal publicara en el DOF un decreto que hace un llamado a empresas a privilegiar ese día la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, esto no incluye bancos.