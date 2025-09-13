Una fan mexicana de Oasis le puso “Juliet Oasis” a su hija y hasta llevó el acta de nacimiento al concierto en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Oasis se presenta este 12 y 13 de septiembre en México, por lo que sus seguidores más fieles ya han dado muestra de cuánto aman a la banda de britpop.

Fan mexicana de Oasis presume que le puso a su hija “Juliet Oasis” y lleva acta al concierto en Estadio GNP Seguros

El usuario de TikTok, @juanjo_guerrero14, compartió un video en el que presenta la más fan de Oasis en México.

Se trata de una mujer que decidió llamar a su hija “Juliet Oasis” en honor a los hermanos Gallagher y hasta llevó la acta de nacimiento para comprobarlo.

En la grabación se ve al usuario, identificado como Juan José Guerrero, esperando en la madrugada la fila para el concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros.

Durante su travesía, el creador de contenido se encontró a una fan mexicana de Oasis que le contó que bautizó a su hija como “Juliet Oasis”.

Según relató, ella era seguidora de los hermanos Gallagher desde 2014, al igual que su mejor amiga y su pareja.

Por ello, cuando se enteró que estaba embarazada decidió que su bebé, que ahora tiene 2 años, se “tenía que llamar Oasis”.

El fanatismo de la mujer llamó la atención en redes, no solo porque llevaba el acta de nacimiento de su hija, sino porque decidió con ella al Estadio GNP Seguros en CDMX.

Fan mexicana de Oasis que le puso “Juliet Oasis” a su hija (@juanjo_guerrero14 / TikTok)

Usuarios reaccionan a fan mexicana de Oasis que le puso “Juliet Oasis” a su hija

El video de la fanática mexicana de Oasis que le puso “Juliet Oasis” a su hija ha generado reacciones en redes sociales.

Algunos internautas señalan que se trata de un bonito nombre en honor a su banda favorita.

Otros usuarios aprovecharon para mencionar cómo les pondrían a sus hijos usando a su grupo preferido para bautizarlos.

Desde Alberto Chemical hasta Big Tima Rush Botero fueron algunos de los curiosos nombres que surgieron en la caja de comentarios de la publicación.