Oasis está de regreso a México con conciertos este 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Conciertos con fechas agotadas de la banda del britpop Oasis y de los cuales ya te tenemos el horario y hora en la que terminan para que no te pierdas de nada.

Horario y hora en la que terminan los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre

Arma tu itinerario y prevé todo con el horario y hora en la que terminan los conciertos de Oasis del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, te dejamos los detalles a continuación:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Cage the Elephant de las 7:30 pm a las 8:15 de la noche

Setlist de canciones: Se prevén 23 temas en vivo

Duración: 2 horas con 30 minutos aproximadamente

Hora en la que termina: A las 11:30 de la noche

Oasis en concierto desde el Estadio GNP Seguros llega a México el fin de semana

La Oasismanía llega al fin a México con dos conciertos agotados de Oasis en México para verlos este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Concierto de la icónica banda británica que forma parte de su esperada gira del regreso Oasis Live ’25 Tour.

Y que al fin tras más de un año de espera desde su anuncio, Oasis deleitará con sus mejores éxitos en vivo al público mexicano.

(@Oasis)

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto para los conciertos de Oasis, mismo que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros s on el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.