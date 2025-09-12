La euforia por Oasis ya está a todo lo que da en la CDMX, tanto que hasta la hija de Noel Gallagher da de qué hablar.

Luego de una foto que compartiera Anaïs Gallagher de 25 años de edad, hija del músico de 58 años de edad, Noel Gallagher de Oasis en la que “gentrificó” los populares Pilares de la CDMX.

Esta es la foto de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX

A través de una historia en la red social de Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher es como causa sensación con su llegada a la capital del país.

Tras compartir la foto más inesperada, pues en la imagen que compartió Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher se puede ver a un par de amigos, junto a sus dos hermanos Donovan y Sonny Gallagher, de 17 y 14 años de edad, posando nada más ni menos que en un Pilares de la CDMX; esta es la imagen:

La foto de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX (Especial )

Con ello, los fans ya le han dado el mejor titular a esta foto de la hija de Noel Gallagher asegurando que con su visita ya “gentrificó” Pilares CDMX.

Aunque no ha sido lo único que dicen, pues la foto de la hija de Noel Gallagher es la tendencia del momento.

Foto de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX genera titulares graciosos

Los fans se han puesto creativos, tras la foto de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX.

Por lo que el tema de la gentrificación en la foto de Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher no solo ha sido la burla para esta inesperada imagen, pues hay más.

Dándonos los mejores titulares a esta foto de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX.

Pues entre comentarios, otros titulares para la foto de Anaïs Gallagher, la hija de Noel Gallagher:

“Los morros Gallagher fueron al Pilares a dar un curso de guitarra”, “No mames, los niños Gallagher en Pilares, un logro más de la 4t”, “Los Gallagher en un Pilares, mientras tú te freseas”.

Lo que hace que la fotó de la hija de Noel Gallagher que “gentrificó” Pilares CDMX sea un recuerdo más del México mágico.