Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis, hizo una aparición sorpresa en el concierto de la banda en Los Ángeles.

A través de Instagram, Melissa Lim compartió un álbum de fotos con los mejores momentos del concierto de Oasis Live ’25.

¿Quién es Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

El nombre de Melissa Lim es conocido entre los fieles fans de Oasis, pues se convirtió en una parte clave del éxito de la banda.

Se conoce que Melissa Lim es fotógrafa profesional y amiga cercana de Noel Gallagher.

Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis (Instagram @oasisireland / Instagram @oasisireland)

Melissa Lim es conocida como la mujer que impidió que Noel Gallagher abandonara Oasis en 1994 tras una pelea con su hermano, Liam Gallagher.

En aquel año, Oasis atravesó una turbulenta gira por Estados Unidos, donde las tensiones entre Noel Gallagher y su hermano Liam Gallagher culminaron en golpes.

Melissa Lim también se convirtió en la musa detrás de la canción Talk Tonight; incluso, influyó en el título del álbum (What’s the Story) Morning Glory.

¿Que edad tiene Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

Por el momento, no se tiene información de la edad de Melissa Lim.

¿Quién es la pareja de Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

No se tiene información sobre la vida amorosa de Melissa Lim.

Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis (Instagram @oasisireland / Instagram @oasisireland)

¿Qué signo zodiacal es Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Melissa Lim, por lo que no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

De acuerdo a su Instagram, Melissa Lim es mamá de un hijo.

¿Qué estudió Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

Por el momento, no hay información del grado de estudios de Melissa Lim.

¿En qué ha trabajado Melissa Lim, la mujer que salvó a Noel Gallagher y a Oasis?

Melissa Lim es conocida como una fotógrafa profesional estadounidense; a través de Instagram comparte sus diferentes retratos.

Melissa Lim (@sfmel)

Melissa Lim asiste al concierto de Oasis Live 25 en Los Ángeles

Melissa Lim, la mujer que evitó que Oasis se separara hace 31 años, sorprendió al asistir al concierto de reunión de la banda en Los Ángeles.

“30 años y valió la pena la espera”, escribió Melissa Lim en su cuenta de Instagram para marcar el momento especial.

Melissa Lim compartió un álbum de fotos del escenario de Oasis rodeado de fuegos artificiales.

La banda continuó con fechas del Live ’25 en el Rose Bowl en Pasadena, Los Ángeles, el 6 y el 7 de septiembre.

Después de que se revelara que Melissa Lim asistió al concierto de Oasis en Los Ángeles.

Una página de fans de Oasis compartió una colección de fotos de Melissa Lim y Noel Gallagher juntos mientras hablaban sobre su importancia.

“Melissa Lim, la dama que salvó a Oasis, asistió al espectáculo en el Rose Bowl el sábado 6 de septiembre” detallaron.