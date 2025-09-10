A unos días de los conciertos de Oasis en Ciudad de México, los fans ya pidieron a Tláloc que no llueva.

Y es que en las últimas semanas, las lluvias han estado provocando caos en CDMX y a tan solo días de los conciertos de Oasis en Ciudad de México, los fans ya cayeron en medidas desesperadas.

Fans piden a Tláloc que no llueva en los conciertos de Oasis en Ciudad de México

Los próximos 12 y 13 de septiembre se estarán llevando los conciertos de Oasis en Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros; hay algo que preocupa a los usuarios: las lluvias.

Y es que estos meses se han caracterizado por estar llenos de lluvias, especialmente en los últimos días, por lo que los fans de Oasis recurrieron a medidas desesperadas: pedirle un favor a Tláloc.

“Fuimos al monolito de Tláloc a pedirle que, por favor, nos conceda no tener tormentas este 12 y 13 de septiembre, que le agradecemos mucho por todas las lluvias porque al final nos salvó de la sequía, pero por favor nos conceda estos días. Así que convoco a todos los madferits para que hagan su labor y hagan sus rituales, por favor. Se los encargo” Fans de Oasis

Y es que copiando a lo que las swifties hicieron en 2023 cuando Taylor Swift de 35 años de edad ofreció 4 conciertos en la CDMX, quienes ofrecieron un brazalete de la amistad a Tláloc, ahora los fans de Oasis hicieron lo mismo.

Pues cabe recordar que pese a los pronósticos de esos días de agosto con Taylor Swift, no cayó lluvia en la Ciudad de México, por lo que ahora los “madferits” o fans de Oasis han emulado esta petición a Tláloc.

Usuarios y fans se unen a la petición a Tláloc para que no llueva en los Oasis en Ciudad de México

Como ya se dijo, Oasis tendrá un par de conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 12 y 13 de septiembre en Ciudad de México.

Sin embargo, estos días han estado cayendo lluvias torrenciales; especialmente en la CDMX, por lo que los fans han decidido pedirle a Tláloc que cesen las lluvias por esos dos días.

Pues hace dos años las fans de Taylor Swift hicieron lo mismo y, sorprendentemente durante los conciertos de la cantante, no llovió un solo día.

Por lo que ahora, muchos fans de Oasis aseguran que harán lo mismo y visitarán la estatua de Tláloc para pedirle que pare las lluvias durante esos dos días en los que serán los conciertos de Oasis en Ciudad de México.