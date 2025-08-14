¿Quieres visitar la Oasis Fan Store México? Te damos la ubicación en CDMX, fecha de apertura y cómo hacer una reservación.
Oasis anunció que su Fan Store llegará a México para que los fans compren mercancía oficial de la banda de Manchester.
Ubicación en CDMX de la Oasis Fan Store México
Se reveló que la Oasis Fan Store México se ubicará en Plaza Carso de CDMX.
La dirección de Plaza Carso es: Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.
Cabe mencionar que la Fan Store México ofrecerá mercancía del tour Oasis Live´25.
En el recinto encontrarás artículos de Oasis de edición limitada como:
- Camisetas
- Sudaderas
- Bucket hats
- Posters oficiales
- Gorras
- Calcetines
- Tote bags
- Tazas
- Termos
- Vinilos
- Cd´s y box sets
- Pines
- Llaveros
Es decir, todo lo necesario para que lleve el mejor outfit al concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre.
De acuerdo con los organizadores de la Oasis Fan Store México, por seguridad en el acceso no se podrá ingresar con:
- Mochilas
- Backpacks
- Bolsas grandes
La intención es agilizar los procesos de compra en la Oasis Fan Store México y evitar contratiempos, ya que el espacio tendrá alta demanda.
¿Cómo hacer una reservación de la Oasis Fan Store México?
Para poder ingresar a la Oasis Fan Store México es necesario hacer una reservación.
El paso a paso para agendar tu visita a la Oasis Fan Store México es este para comprar mercancía de los hermanos Gallagher:
- Visita el website: https://free.gurushows.com/Evento/Editar?idEvento=9
- Al ingresar busca el menú de reservación de "Fecha y hora"
- Elige los horarios que te acomoden
- Confirma tu reservación y registro, sólo podrán dos reservaciones por registro
De cualquier manera, se espera que abran nuevos espacios debido a la alta demanda.