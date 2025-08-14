¿Quieres visitar la Oasis Fan Store México? Te damos la ubicación en CDMX, fecha de apertura y cómo hacer una reservación.

Oasis anunció que su Fan Store llegará a México para que los fans compren mercancía oficial de la banda de Manchester.

Ubicación en CDMX de la Oasis Fan Store México

Se reveló que la Oasis Fan Store México se ubicará en Plaza Carso de CDMX.

La dirección de Plaza Carso es: Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.

Cabe mencionar que la Fan Store México ofrecerá mercancía del tour Oasis Live´25.

En el recinto encontrarás artículos de Oasis de edición limitada como:

Camisetas

Sudaderas

Bucket hats

Posters oficiales

Gorras

Calcetines

Tote bags

Tazas

Termos

Vinilos

Cd´s y box sets

Pines

Llaveros

Es decir, todo lo necesario para que lleve el mejor outfit al concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre.

Liam Gallagher de Oasis (Scott A Garfitt/Invision/AP / Scott A Garfitt/Invision/AP)

De acuerdo con los organizadores de la Oasis Fan Store México, por seguridad en el acceso no se podrá ingresar con:

Mochilas

Backpacks

Bolsas grandes

La intención es agilizar los procesos de compra en la Oasis Fan Store México y evitar contratiempos, ya que el espacio tendrá alta demanda.

Oasis Fan Store (@oasis / X)

¿Cómo hacer una reservación de la Oasis Fan Store México?

Para poder ingresar a la Oasis Fan Store México es necesario hacer una reservación.

El paso a paso para agendar tu visita a la Oasis Fan Store México es este para comprar mercancía de los hermanos Gallagher:

Visita el website: https://free.gurushows.com/Evento/Editar?idEvento=9

Al ingresar busca el menú de reservación de "Fecha y hora"

Elige los horarios que te acomoden

Confirma tu reservación y registro, sólo podrán dos reservaciones por registro

De cualquier manera, se espera que abran nuevos espacios debido a la alta demanda.