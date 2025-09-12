Al fin la banda del britpop Oasis llega este 12 y 13 de septiembre a México en concierto desde Estadio GNP Seguros.
Y por lo que te traemos todos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros; así que presta atención.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre
No te pierdas de ningún momento en los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre, a continuación setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora: De 9:00 de la noche a las 11:30 pm
- Telonero: Cage the Elephant de las 7:30 pm a las 8:15 de la noche
- Setlist de canciones: Se prevén 23 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre
Este 12 y 13 de septiembre se presentan en concierto desde el Estadio GNP Seguros la agrupación liderada por los hermanos Gallagher con el regreso de Oasis.
Regreso de Oasis a los escenarios tras 17 años, luego de su polémica separación en 2009.
Por lo que Oasis en México promete dos fechas en concierto inolvidables para todos sus fans.
Conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros de este 12 y 13 de septiembre que tendrá lo mejor de su música a lo largo de su exitosa carrera.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre sean los siguientes:
- Fuckin in the Bushes (Intro)
- Hello
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Bring It On Down
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Talk Tonight
- Half The World Away
- D’ You Know What I Mean?
- Stand By Me
- Cast no Shadow
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock ‘n’ Roll Star
- The Masterplan
- Don’t Look Back In Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova
Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como ese debe de los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre.