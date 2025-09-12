Al fin la banda del britpop Oasis llega este 12 y 13 de septiembre a México en concierto desde Estadio GNP Seguros.

Y por lo que te traemos todos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros; así que presta atención.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre

No te pierdas de ningún momento en los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre, a continuación setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora: De 9:00 de la noche a las 11:30 pm

Telonero: Cage the Elephant de las 7:30 pm a las 8:15 de la noche

Setlist de canciones: Se prevén 23 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre

Este 12 y 13 de septiembre se presentan en concierto desde el Estadio GNP Seguros la agrupación liderada por los hermanos Gallagher con el regreso de Oasis.

Regreso de Oasis a los escenarios tras 17 años, luego de su polémica separación en 2009.

Por lo que Oasis en México promete dos fechas en concierto inolvidables para todos sus fans.

Concierto de Oasis en Estadio GNP Seguros (@Oasis)

Conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros de este 12 y 13 de septiembre que tendrá lo mejor de su música a lo largo de su exitosa carrera.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre sean los siguientes:

Fuckin in the Bushes (Intro) Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring It On Down Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight Half The World Away D’ You Know What I Mean? Stand By Me Cast no Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock ‘n’ Roll Star The Masterplan Don’t Look Back In Anger Wonderwall Champagne Supernova

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como ese debe de los conciertos de Oasis en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre.