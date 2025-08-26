Disfruta del Definitely Maybe Bar de Oasis en CDMX; te damos la ubicación, precios y fechas para reservar.

Además de la fan store de Oasis, habrá un bar temático en la Ciudad de México inspirado en la banda de los hermanos Gallagher.

Ubicación del Definitely Maybe Bar de Oasis en CDMX

A través de redes sociales se confirmó que a la CDMX llegará el Definitely Maybe Bar de Oasis.

Dicho espacio dedicado a Oasis estará en la cantina Covadonga, cuya dirección es: Puebla 121, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3762.7554401637462!2d-99.1604174!3d19.4229699!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x85d1ff30e3fb15bb%3A0x304af037d17e1c6e!2sCovadonga!5e0!3m2!1ses!2smx!4v1756170506355!5m2!1ses!2smx" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

Toma en cuenta que el bar se ubica a unas calles de la Glorieta de los Insurgentes, así que la estación más cercana es Insurgentes de la Línea 1 del Metro CDMX.

El Definitely Maybe Bar de Oasis originalmente abrió en la ciudad de Bolton; posteriormente, fue inaugurado en Manchester en Inglaterra.

Los creadores del proyecto son Paul y Mark Gallagher, fans de Oasis que buscaban celebrar el legado de la banda.

Se trata de un recinto temático de Oasis en los que hay vinilos, fotos e instrumentos firmados por los hermanos Gallagher, además de bebidas temáticas.

Cabe señalar que el Definitely Maybe Bar de Oasis también comenzó su gira con el regreso de la banda británica.

Por lo que ahora estará llegando también a la Ciudad de México para que los fans de Oasis vivan toda la experiencia.

Oasis en México (Oasis Twitter @oasis)

Precios del Definitely Maybe Bar de Oasis en CDMX

De momento, no hay precios oficiales para el Definitely Maybe Bar de Oasis en la Ciudad de México.

Se especula que la entrada podría ser gratuita y el consumo podría ir de los 200 a 450 pesos, dependiendo de lo que se pida en el establecimiento.

Aunque hay que esperar a que más detalles se revelen con el paso de los días.

Además de las bebidas temáticas y los artículos de colección, en el recinto habrá un micrófono abierto para que los fans canten su tema favorito de Oasis .

Oasis (Oasis)

Fechas para reservar y visitar el Definitely Maybe Bar de Oasis en CDMX

Las fechas confirmadas para el Definitely Maybe Bar de Oasis en CDMX son estas:

Jueves 11 de septiembre: Fiesta previa al concierto de Oasis

Viernes 12 y sábado 13 de septiembre: Fiestas previas a los conciertos y afterparty después de los show en vivo

Hasta el momento, no se sabe si habrá una dinámica de reservación y horarios para el evento.