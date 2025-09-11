Oasis ya está en México, y los integrantes de la banda como Paul Arthurs y Andy Bell presumieron su visita a Ecatepec y Teotihuacán, y hasta un perro salió en sus fotos.

Los próximos 12 y 13 de septiembre, Oasis estará dando un par de conciertos en la Ciudad de México, y mientras tanto los integrantes disfrutan de su visita por el país.

Paul Arthurs de Oasis presume a un perro en Ecatepec y su visita a Teotihuacán

El pasado 10 de septiembre se reveló que Oasis ya estaba en México preparándose para los conciertos que darán el 12 y 13 de septiembre; mientras tanto están disfrutando de su estadía.

Y es que a través de sus redes sociales, el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs de 60 años de edad, miembro fundador de Oasis, compartió fotos y videos en su Instagram de su visita a México; específicamente a Ecatepec, y hasta un perro salió fotografiado por el músico.

Entre las tomas que Paul Arthurs de Oasis realizó en Ecatepec y en Teotihuacán, están:

Lluvia en Ecatepec y una combi que rebasan

Su visita a las pirámides de Teotihuacán junto con Andy Bell, bajista de Oasis

Un perro paseando en las calles de Ecatepec

Y es que los fans aplauden que el guitarrista de Oasis, Paul Arthurs enseñara que hay más en México que solo en CDMX.

Por lo que celebran que Paul Arthurs y los demás integrantes de Oasis no solo estén disfrutando su visita a México previo a sus conciertos, sino que estén reconociendo la cultura del país y dando difusión a la misma.

Andy Bell, bajista de Oasis también presume sus fotos en Teotihuacán

Oasis ya se encuentra en México y, previo a los conciertos que darán el 12 y 13 de septiembre, la banda se encuentra visitando el país.

Pues Paul Arthurs reveló que se encontraban en Ecatepec rumbo a las pirámides de Teotihuacán, pese a las lluvias que han azotado a la CDMX y área metropolitana.

Pero no solo Paul Arthurs presumió que estaban en Teotihuacán, sino que el bajista Andy Bell de 55 años de edad, también hizo lo propio y subió sus fotos de su visita a la zon a arqueológica junto a los demás integrantes de Oasis.

Además Andy Bell también aprovechó para subir que estaban disfrutando de la flora, fauna y gastronomía de México, lo cual fue celebrado por los fans de Oasis,