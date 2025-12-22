Gary “Mani” Mounfield, histórico bajista de The Stone Roses y Primal Scream, murió el 20 de noviembre de 2025 a los 63 años. Su funeral se celebró el 22 de diciembre de 2025 en la Catedral de Manchester, su ciudad natal.

El último adiós a Gary “Mani” Mounfield se convirtió en un reencuentro histórico del britpop pues reunió a familiares, amigos y colegas de la industria musical como son:

Ian Brown (The Stone Roses)

John Squire (The Stone Roses)

Reni (The Stone Roses)

Liam Gallagher (Oasis)

Bobby Gillespie (Primal Scream)

Paul Weller (The Jam / The Style Council)

Peter Hook (Joy Division / New Order)

Tim Burgess (The Charlatans)

Guy Garvey (Elbow)

Paul “Bonehead” Arthurs (Oasis)

Mike Joyce (The Smiths)

Bez (Happy Mondays)

Cientos de fanáticos se volcaron a las calles del centro de Manchester para acompañar el recorrido del cortejo fúnebre y rendir homenaje a Gary Mounfield, considerado una de las figuras más influyentes del sonido británico de finales del siglo XX.

Reencuentro histórico del britpop y último adiós a Gary Mounfield

La despedida de Gary Mounfield se convirtió en un reencuentro histórico del britpop, con la presencia de referentes clave del movimiento que marcó a toda una generación.

El servicio religioso tuvo lugar en la Catedral de Manchester, un espacio emblemático que reflejó la importancia cultural del músico para la ciudad y para la música británica en general.

Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, histórico bajista de Primal Scream, a los 63 años (Especial )

Previo a la ceremonia, el cortejo fúnebre recorrió ocho millas desde la casa de Mani en Heaton Moor, Stockport, hasta la catedral.

El ataúd estuvo cubierto con la icónica portada del álbum debut de The Stone Roses (1989), inspirada en el arte de Jackson Pollock, y adornado con flores que formaban las palabras “Mani” y “R Kid”, un apodo cariñoso que evidenció el vínculo cercano con su comunidad.

La jornada estuvo marcada por una profunda muestra de afecto popular. Fanáticos se alinearon a lo largo de las calles de Manchester, muchos vestidos de negro, con camisetas y sudaderas de The Stone Roses, y otros con los característicos sombreros de pescador asociados a la banda.

Durante la ceremonia, Ian Brown, líder de The Stone Roses, tomó la palabra y ofreció uno de los discursos más emotivos.

Definió a Mani como “un hermano” y “un camarada musical”, destacando su espíritu luminoso y su capacidad para encontrar humor incluso en los momentos más oscuros. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por la congregación.

Cabe recordar que, de acuerdo con sus familiares, el músico Gary Mounfield murió mientras dormía a causa de problemas respiratorios vinculados a una enfermedad pulmonar crónica, el enfisema.