Una imagen de Venga la Alegría anunciando que Oasis estará en el programa del 11 de septiembre se hizo viral y los fans andan bien mortificados.

El anuncio de Oasis en Venga la Alegría como parte de sus conciertos en México han desatado las súplicas porque no quieren que se repita lo de Katy Perry de 40 años de edad.

¿Oasis en Venga la Alegría? Una imagen falsa desató un caos

En redes sociales circula una supuesta captura de pantalla de las redes sociales de Venga la Alegría donde anuncian que Oasis estará en el matutino de TV Azteca.

Con el texto “es bueno estar de regreso” Venga la Alegría asegura que Oasis con Liam y Noel Gallagher se presentarán antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros el:

12 de septiembre

13 de septiembre

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA VÁYANSE BIEN ALV pic.twitter.com/8VnETlJgWH — Rhevolver (@Rhevolver) September 10, 2025

Sin embargo, debes saber que no es real que Oasis vaya a estar en Venga la Alegría, pues la imagen que circula es falsa debido al ‘tren’ que existe contra el matutino de TV Azteca.

Además, en ninguna de las redes sociales del programa de revista se anuncia que Oasis estará en el foro.

El anuncio de Oasis en Venga la Alegría desató caos y ya piden no se repita lo de Katy Perry

La imagen de Venga la Alegría anunciando que Oasis estará el foro para el programa del 11 de septiembre desató un caos total, aunque ahora se sabe que es falso.

Y es que la imagen viralizada movió a los fans de Oasis advirtiendo que Venga la Alegría no podía hacerle lo mismo a los hermanos que a Katy Perry.

Sin embargo, esto mismo también se trata de un ‘tren’ contra el programa donde se burlan de las actividades que hicieron para Katy Perry cuando pisó el foro.

Incluso aseguran que la participación de Oasis en Venga la Alegría podría ser la causante de que los hermanos decidan separarse nuevamente.

“Esos cabrones van a hacer que el putísimo Liam se empute de nuevo y separar a Oasis otra vez”. Usuario de Twitter

Fans opinan sobre Oasis en Venga la Alegría. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Asimismo, los fans de Oasis se han puesto bromistas creando imágenes con IA donde se ve a Liam Gallagher en el foro siendo entrevistado por Patricio Borghetti.

Imagen con IA sobre Oasis en Venga la Alegría. (@masos007 / Twitter)