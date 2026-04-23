Warner Bros. y Paramount sellan fusión por 110 mil millones de dólares.

La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount ha sido aprobada este 23 de abril 2026.

Aprueban fusión de Warner Bros. y Paramount por 110 mil millones de dólares

Mediante un comunicado, Warner Bros. confirmó que su junta de accionistas aprobó la fusión con Paramount Skydance.

“Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy.” Warner Bros.

Aunque ya se anunció el acuerdo por 110 mil millones de dólares, la votación de la junta de accionistas deberá ser certificada.

Fusión entre Paramount y Warner Bros (Paramount / Warner Bros. Discovery )

Asimismo, se espera que la operación de adquisición termine en el tercer trimestre 2026; el acuerdo estará sujeto a las autorizaciones regulatorias.

Con la aceptación de la oferta, Paramount se quedará con los activos más importantes de Warner Bros. Discovery:

HBO

HBO Max

DC

CNN

TBS

TNT

HGTV

Discovery+

David Zaslav califica de “hito clave” la aprobación de la fusión entre Warner Bros. y Paramount

En el comunicado emitido por Warner Bros. el actual presidente y director ejecutivo, David Zaslav, expresó que la aprobación representa un “hito clave”.

“La aprobación de los accionistas de hoy representa otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas. Continuaremos trabajando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de última generación.” David Zaslav

Por su parte, Samuel A. Di Piazza, presidente de Warner Bros., destacó también el apoyo de los accionistas para fusionarse con Paramount, que preside David Ellison.

“Agradecemos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para aprovechar al máximo el potencial de nuestra cartera de entretenimiento de primer nivel. Junto con Paramount, esperamos crear una compañía combinada excepcional<b> </b>que ampliará las opciones para el consumidor y beneficiará a la comunidad global de talento creativo." Samuel A. Di Piazza

De acuerdo con los reportes, el consejo de administración de Warner Bros. recomendó de forma unánime a sus accionistas votar en favor de la fusión con Paramount.

La adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount se concreta luego una larga disputa y ofertas corporativas agresivas.

Paramount logró superar la propuesta de Netflix, luego de que aumentará su oferta a 31 dólares por cada acción.

Sin embargo, hay muchas voces en contra de la fusión de Warner Bros. y Paramount.

Figuras de la industria del entretenimiento se han opuesto señalando los efectos negativos que traería para la diversidad y creatividad en la industria cinematográfica.