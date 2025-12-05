A través de un comunicado, Netflix hizo oficial la compra de Warner Bros. por un total de 82 mil 700 millones de dólares, es decir 1 mil millones 504 mil 073 millones 997 mil pesos.

La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix, se hará oficial en 2026

En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales y en su sitio web, Netflix reveló la compra de Warner Bros. por un valor empresarial de 82 mil 700 millones de dólares ( 1 mil millones 504 mil 073 millones 997 mil pesos), y un valor patrimonial de 72 mil millones de dólares (1 mil millones 309 mil 471 millones 920 mil pesos).

De acuerdo con Netflix, se espera que la adquisición se cierre y se haga oficial hasta el tercer trimestre del 2026, cuando la división de cadenas de televisión Discovery Global por parte de Warner Bros. Discovery finalice.

“Hoy, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Juntos, definiremos el próximo siglo de la narración de historias, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo.” Netflix

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

El acuerdo definitivo se firmó revelando que Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, además de series y franquicias como:

The Big Bang Theory

Los Soprano

Juego de Tronos

El Mago de Oz

El Universo DC

Casablanca

Ciudadano Kane

Harry Potter

Tal y como explicaron en su comunicado oficial, la transacción entre Netflix y Warner Bros. por sus activos, se realizó en efectivo, en donde sus acciones están valorada en 27.75 dólares por acción, es decir 504.69 pesos.

“Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel.” Netflix

De acuerdo con Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, la adquisición de Warner Bros. y sus activos mejorará la oferta y “acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”, pues reconoció las contribuciones que ha hecho Warner Bros. al entretenimiento por más de un siglo, y el continúa haciéndolo.

“Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fans a nuestro servicio de streaming líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”. greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix

Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery., aseguró que el anuncio de la compra de Netflix a sus activos y franquicias, “une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

La compra de Warner Bros. por parte de Netflix, fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y Warner., mientras que la finalización de la separación de Discovery Global, está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas; se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.

Se espera que hoy a las 7:00 hora de México, Netflix realice una conferencia de prensa para hablar sobre la compra de Warner Bros., y cuya transmisión web en vivo podrá verse en https://ir.netflix.net/ .