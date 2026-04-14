Joaquin Phoenix y más de mil actores rechazan el control de Paramount sobre Warner Bros.

Hollywood fijó su postura sobre la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Joaquin Phoenix encabeza lista de mil actores que rechazan control de Paramount sobre Warner Bros.

Mediante una carta, actores, directores y guionistas de Hollywood se opusieron al control de Paramount sobre Warner Bros.

La misiva está firmada por figuras de la industria del entretenimiento como Joaquin Phoenix, Glenn Close y Adam McKay.

En la carta abierta, se argumentan que la adquisición eliminaría la competencia y habría menos oportunidades laborales.

“Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias menos pueden permitírselo. El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo." Carta sobre el control de Paramount sobre Warner Bros.

Paramount+ (Paramount)

Actualmente, la propuesta de Paramount para comprar Warner Bros. se encuentra en revisión reguladora en Estados Unidos y Europa.

Paramount logró ganarle a Netflix en febrero luego de varios meses de propuestas agresivas.

Durante ese proceso, los sindicatos de Hollywood se han mostrado en contra y expresando su preocupación, ya que la fusión de Paramount con Warner Bros. provocaría que los trabajadores de Hollywood perdieran su trabajo.

Más en un contexto donde se han dado varios despidos de colaboradores.

Durante diciembre de 2025, en un carta enviada donde se aconsejaba a accionistas rechazar la oferta, la junta directiva de Warner Bros. indicó que Paramount busca lograr un ahorro de 9 mil millones de dólares.

Incluidos los de su anterior fusión con Skydance y la propuesta de adquisición de Warner Bros., lo que de acuerdo con el consejo “haría a Hollywood más débil, no más fuerte.”

Así será la fusión entre Paramount y Warner Bros (Paramount / Warner Bros. Discovery )

Asimismo, la senadora estadounidense Elizabeth Warren ha externado su preocupación por el acuerdo Paramount- Warner Bros, señalando que la oferta es un “incendio antimonopolio de cinco alarmas”.

Por su parte, Paramount emitió un comunicado en el que “escucha” las inquietudes que hay por su compra de Warner Bros.

“Escuchamos y comprendemos las inquietudes que algunos miembros de nuestra comunidad creativa<b> </b>han expresado y respetamos el compromiso de proteger y expandir la creatividad." Paramount

De acuerdo con Paramount, la transacción busca unir, aunque las voces en contra no dejan de crecer.

“Fortalezas complementarias para crear una compañía que pueda dar luz verde a más proyectos, respaldar ideas audaces, apoyar el talento en diversas etapas de sus carreras y llevar historias a audiencias a escala verdaderamente global” Paramount