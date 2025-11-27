Te contamos quién es David Zaslav, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

David Zaslav se encuentra detrás de uno de los conglomerados de entretenimiento más importantes del mundo.

¿Quién es David Zaslav?

David Zaslav es un famoso ejecutivo de medios estadounidense.

En la actualidad, David Zaslav ocupa el puesto de presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Mustafa Yalcin / Anadolu via Reuters Connect)

¿Cuántos años tiene David Zaslav?

Se sabe que David Zaslav tiene 65 años de edad. Nació el 15 de enero de 1960 en Nueva York.

¿Quién es la esposa de David Zaslav?

La esposa de David Zaslav es Pam Zaslav, quien también es ejecutiva de medios y empresaria.

La pareja se conoce desde la secundaria.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Brendan McDermid / REUTERS)

¿Qué signo zodiacal es David Zaslav?

David Zaslav es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene David Zaslav?

El ejecutivo David Zaslav tiene tres hijos, producto de su relación con su esposa Pam.

Una de las hijas de David Zaslav se llama Ali quien trabaja como productora en CNN.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

¿Qué estudió David Zaslav?

David Zaslav cursó estudios de licenciatura en la Universidad de Binghamton.

Posteriormente, se graduaría con honores de un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston en 1985.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

¿En qué ha trabajado David Zaslav?

La trayectoria profesional de David Zaslav comenzaría como abogado en el bufete LeBoeuf, Lamb, Lieby y MacRae de Nueva York.

Para 1989, David Zaslav se unió a NBC, donde ayudó al lanzamiento de CNBC y MSNBC.

Ahí supervisó distribución de contenido para televisión y negoció la transmisión por cable y satélite de redes de NBC Universal.

En 2006, David Zaslav tomó el puesto de director ejecutivo de Discovery Communications, donde supervisó el lanzamiento de nuevas redes.

Para 2017, David Zaslav fue incluido en el Salón de la Fama del Cable y se le consideró miembro de la Clase 2018 de Pioneros de la TV por Cable.

En 2021, se anunció la llegada de David Zaslav como director de WarnerMedia de AT&T y Discovery.

La cual que fusionó los activos de medios de ambas compañías, en abril de 2022.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

David Zaslav es el encargado de establecer la estrategia y supervisar operaciones de las marcas de Warner Bros. Discovery como:

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Television Group

HBO y HBO Max

discovery+

CNN

TNT Sports,

HGTV

Food Network

OWN

ID

Warner Bros. Animation

Discovery Kids

Eurosport

Por su trayectoria, David Zaslav ha recibido estas condecoraciones:

Premio Onda de Esperanza de Derechos Humanos Robert F. Kennedy

Premio Humanitario Steven J. Ross de la UJA-Federación de Nueva York

Premio de Liderazgo Fred Dressler de la Escuela de Comunicaciones Públicas SI Newhouse de la Universidad de Syracuse

Premio de Esperanza Susan y SI Newhouse de la Asociación de Degeneración Frontotemporal.

Además, David Zaslav es miembro de las juntas directivas de American Cinematheque, Sirius XM Radio, Inc. y Grupo Televisa.

Igualmente, participa como miembro del:

Consejo Directivo del Paley Center for Media y de la Universidad de Syracuse

Consejo de Supervisión de NYU Langone Health

Poder Ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Academia de Televisión