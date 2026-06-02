La compra que Paramount Skydance Corp. hará de Warner Bros. por 110 mil millones de dólares sigue en marcha, pues se informó que ya pidió la autorización de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con los reportes, al recibir la petición para aprobar la transacción, la Comisión Europea estableció el 7 de julio como fecha límite inicial para emitir una resolución.

Con respecto al nuevo paso en el proceso de adquisición de Warner Bros. Paramount resaltó que se alcanzó conforme a lo que se ha establecido en el “calendario previsto”.

UE recibió petición de Paramount para autorizar la compra de Warner Bros.

El 27 de febrero de 2026, Paramount Skydance Corp. anunció que llegó a un acuerdo para concretar la compra de Warner Bros. por un exhorbitante monto de 110 mil millones de dólares.

Sobre la adquisición, la firma compradora dio a conocer que se tiene previsto que cierre definitivo se realice durante el segundo trimestre de 2026 y para ello, ya solicitó la autorización de la UE.

El 2 de junio, Paramount informó que pidió a la Comisión Europea, que se encarga de supervisar las fusiones en 27 países del bloque, emitirá un dictamen inicial el 7 de julio.

Paramount (Paramount)

Asimismo, recordó que de concretarse la compra, se cerrará la fusión de 2 estudios de cine, así como de un par de importantes cadenas de noticias de Estados Unidos: CNNyCBS.

Sobre la solicitud, la empresa indicó que es un “hito” que se alcanzó en sus planes de compra, por lo que garantizó que seguirá trabajando" de manera constructiva con la Comisión Europea".

UE revisará petición de Paramount sobre la compra de Warner Bros.

Se prevé que al recibir la petición de Paramount sobre la compra de Warner Bros. la UE podría exigir desinversiones, es decir la venta de activos para disipar preocupaciones de competencia.

En Bruselas, la comisaria Teresa Ribera podría bloquear la operación, por lo que la dirección de Paramount ya sostuvo conversaciones diplomáticas con Emmanuel Macron para recabar apoyos.

Paramount compra Warner Bros. (Michelle Rojas)

La UE analizará el acuerdo bajo el Reglamento de Subsidios Extranjeros para evaluar si existe financiamiento que distorsione la competencia, lo que podría retrasar o condicionar la aprobación.

En tanto, reguladores de Estados Unidos parecen listos para aprobar la transacción, pues se afirma que el Departamento de Justicia está abierto a los argumentos a favor de la fusión.