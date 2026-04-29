La fusión entre Paramount y Warner Bros. sigue avanzando, dejando ver poco a poco cómo está siendo el acuerdo, que es muy diferente al que se pensaba en inicio.

El acuerdo de Paramount y Warner Bros. no estaría en total control de los Ellison, pues se quiere una gran participación del capital extranjero.

Paramount y Warner Bros. (Especial)

Capital árabe controlaría más de un tercio de Warner Bros. y Paramount

De acuerdo con un reporte de Variety, Paramount solicitó a autoridades de Estados Unidos, que se permita que el capital árabe controle el 38.5% de la fusión con Warner Bros.

La participación en la fusión de Paramount y Warner Bros. se dividiría de la siguiente manera:

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita con un 15.1%

El fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos con un 12.8%

La Autoridad de Inversiones de Qatar con un 10.6%

No solo eso, también se señaló que hasta un 49.5% de la nueva empresa sería controlada por el capital extranjero, sin detallar los otros inversores.

Aunque también se mencionó que la participación mayoritaria estará en manos de los Ellison y la firma de inversores Redbird.

Quienes mantendrán el control de la empresa, tomarán todas las decisiones al respecto, y tendrán el control del derecho al voto en la nueva compañía.

Paramount y Warner Bros. (Especial )

Capital árabe fortalecerá a Warner Bros. y Paramount

El argumento de Paramount para permitir capital árabe en la fusión con Warner Bros., es que este ayudará a fortalecer a la industria en general.

Además de que será un impulso para Warner Bros. y Paramount dentro de la competencia en contra del resto de estudios dedicados al entretenimiento en general.

Señalando también que esta solicitud es parte del procedimiento de adquisiciones, no una condición para que esta se dé al final del día.

Si todo marcha como hasta ahora, se espera que la compra quede finalizada para el final de 2026, siendo una de las fusiones más rápidas en tiempos recientes.

Pues otras como la compra de Activision por parte de Microsoft, tomaron varios años e incluso hubo un juicio de por medio.