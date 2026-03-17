De acuerdo a un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el CEO de Warner Bros., David Zaslav, recibirá una compensación de 887 mdd por la fusión con Paramount.

Dicho dinero que recibirá David Zaslav de la fusión de Warner Bros. y Paramount, corresponde a una serie de incentivos y “seguros” que tiene el CEO.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

David Zaslav tiene varios activos relacionados a la fusión entre Warner Bros. y Paramount

De acuerdo con el mencionado reporte de la SEC, los 887 millones que recibirá David Zaslav por la fusión de Warner Bros. y Paramount se dividen en varios activos.

El dinero de David Zaslav por la fusión de Warner Bros. y Paramount se divide de la siguiente manera:

34.2 millones por indemnización por despido en efectivo

517.2 millones en adjudicaciones de acciones no consolidadas

335.4 millones por un reembolso de impuestos

44,195 dólares en beneficios de cobertura médica continua

Esto ha sido llamado un “paracaídas de oro”, pues incluso si el ejecutivo perdiera su empleo en el futuro inmediato, ya habría recibido la mayoría de la compensación económica.

Si bien se menciona que los 887 millones podrían disminuir si se retrasa la fusión, debido al apartado del reembolso de impuestos; aún sería una compensación bastante generosa de más de 500 mdd.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (Mustafa Yalcin / Anadolu via Reuters Connect)

David Zaslav podría recibir el dinero de la fusión de Warner Bros. y Paramount a finales de 2026

Lo mejor de todo para David Zaslav es que no tendrá que esperar mucho para ver el dinero de Warner Bros. y Paramount, pues los 887 millones le serían entregados a finales de 2026.

Si todo va de acuerdo a lo esperado, el acuerdo de fusión entre Warner Bros. y Paramount debería de estar cerrado en el tercer trimestre de 2026.

Es decir, entre julio y septiembre de 2026; si esto se cumple, David Zaslav recibiría todo su dinero al mismo tiempo que se concrete la oferta, o en semanas posteriores a más tardar.

Asimismo se señaló que el CEO no sería el único con una compensación millonaria, otros ejecutivos de Warner Bros. también tendrán un “bono” por la compra.