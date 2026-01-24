¿Quieres ChatGPT gratis con BBVA? Te decimos cómo activarlo paso a paso.
BBVA México anunció una alianza con OpeAI en las que regalará licencias gratuitas de ChatGPT Go a sus 34 millones de clientes.
Paso a paso para activar ChatGPT gratis con BBVA
Es muy sencillo activar la suscripción de ChatGPT Go gratis con BBVA, el paso a paso que debes seguir es el siguiente:
- Busca en tu mail el correo electrónico que BBVA México te mandará con el link de activación
- Ingresa al enlace. Después, inicia sesión o crea tu cuenta
- Sigue las instrucciones para al activación de tu plan
- Confirma tu pago ingresando tu tarjeta de crédito o débito BBVA para que se aplique la oferta
Toma en cuenta que el beneficio de ChatGPT con BBVA tiene una duración gratuita de 3 meses, a partir del lunes 26 de enero 2026.
Posteriormente, ChatGPT Go te costará 110 pesos mensuales.
Los clientes que decidan quedarse con la suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil Puntos BBVA.
¿Qué incluye el plan de ChatGPT con BBVA? Estos son sus beneficios
ChatGPT Go es una nuevo plan que da acceso a funciones avanzadas de la IA generativa de OpenAI. La suscripción incluye:
- Acceso ilimitado al chat GPT-5.2 Instantáneo
- Acceso ampliado a la generación de imágenes
- Acceso ampliado a la carga de archivos
- Acceso ampliado al análisis de datos avanzado
- Memoria más larga para respuestas más personalizadas
- Acceso a proyectos, tareas y GPT personalizados