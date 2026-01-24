¿Quieres ChatGPT gratis con BBVA? Te decimos cómo activarlo paso a paso.

BBVA México anunció una alianza con OpeAI en las que regalará licencias gratuitas de ChatGPT Go a sus 34 millones de clientes.

Paso a paso para activar ChatGPT gratis con BBVA

Es muy sencillo activar la suscripción de ChatGPT Go gratis con BBVA, el paso a paso que debes seguir es el siguiente:

Busca en tu mail el correo electrónico que BBVA México te mandará con el link de activación

Ingresa al enlace. Después, inicia sesión o crea tu cuenta

Sigue las instrucciones para al activación de tu plan

Confirma tu pago ingresando tu tarjeta de crédito o débito BBVA para que se aplique la oferta

Toma en cuenta que el beneficio de ChatGPT con BBVA tiene una duración gratuita de 3 meses, a partir del lunes 26 de enero 2026.

Posteriormente, ChatGPT Go te costará 110 pesos mensuales.

Los clientes que decidan quedarse con la suscripción a ChatGPT Go con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil Puntos BBVA.

ChatGPT gratis con BBVA (@BBVA_Mex / X)

¿Qué incluye el plan de ChatGPT con BBVA? Estos son sus beneficios

ChatGPT Go es una nuevo plan que da acceso a funciones avanzadas de la IA generativa de OpenAI. La suscripción incluye:

Acceso ilimitado al chat GPT-5.2 Instantáneo

Acceso ampliado a la generación de imágenes

Acceso ampliado a la carga de archivos

Acceso ampliado al análisis de datos avanzado

Memoria más larga para respuestas más personalizadas

Acceso a proyectos, tareas y GPT personalizados