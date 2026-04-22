La venta de Warner Bros. a Paramount sigue dando mucho de qué hablar, ahora con un nuevo reporte donde se menciona que David Zaslav no quería vender el estudio.

David Zaslav tenían un plan para fortalecer la marca de Warner Bros.; sin embargo, la insistencia de Paramount y David Ellison echaron todo a perder.

David Zaslav quería una nueva era para Warner Bros. antes de la compra de Paramount

A través de Variety se dio a conocer un reportaje donde se habla de todo lo que ocurrió detrás de la venta de Warner Bros. a Paramount, así como la implicación de David Zaslav.

Lo primero que se deja en claro es que David Zaslav no tenía la intención de poner a la venta Warner Bros.; ya sea a Paramount, Netflix, Universal o quien sea.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Brendan McDermid / REUTERS)

El todavía CEO de la empresa presentó a mediados de 2025 un plan para una “nueva era” en el estudio, separando a Discovery, así como los negocios de TV, de lo que es cine y streaming.

Esto luego de que Warner Bros. tuvo éxito en casi todas las películas que estrenó en 2025, se consiguió una ganancia de 1.4 mil mdd y buenos ratings en los canales de televisión.

Incluso, se planteó reducir su salario y cambiar esa fracción por acciones de la compañía, pues estaba seguro de un crecimiento sostenido tras la escisión.

Si bien la junta directiva estaba dudosa, pues para que todo funcionara las acciones debían subir por encima de los 10 dólares en 5 años, el CEO creía que lo podía lograr antes de 2030.

Sin embargo, todo su plan fue tirado a la basura cuando se dio el primer acercamiento de David Ellison con una propuesta de compra.

Aunque se podía hacer caso omiso al dueño de Paramount, el problema era que si no se escuchaban por lo menos las ofertas, los accionistas podían demandar.

Por cuestiones de mercado y contrato, las compañías siempre deben de estar abiertas a escuchar las posibles ofertas de compra, aunque estas sean rechazadas posteriormente.

Dichas ofertas pasan por varias instancias, siendo los accionistas quienes tienen la última palabra, no importando si hay mejores opciones de crecimiento.

Al final esto fue lo que sucedió, tras la constante insistencia de David Ellison y su equipo, los accionistas y la junta directiva decidieron vender a Paramount.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

David Ellison no podía oponerse legalmente a la venta de Warner Bros.

Aunque es el CEO de Warner Bros. y tiene acciones de la compañía, David Zaslav en realidad no tenía ningún poder de decisión en estos aspectos de la compañía.

David Zaslav es un empleado de la junta directiva y los accionistas de Warner Bros., de ahí que a pesar de su negativa tuvo que aceptar el vender a Paramount.

Para él esto es una derrota, aseguran en el mismo reporte personas cercanas al CEO, pues el bono de 500 mdd que recibirá no le convence del todo.

Curiosamente no es porque lo considere poco o indigno, es por el hecho de que preferiría seguir trabajando en su plan de hacer crecer a Warner Bros .

Asimismo no se sabe con certeza el futuro de David Zaslav; a pesar de haber asegurado David Ellison que mantendrá la plantilla de Warner Bros., esto pocas veces se cumple en la industria.