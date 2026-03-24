Uber y MxTaxi anunciaron una alianza para que taxis concesionados integrados en la plataforma gubernamental puedan recibir viajes a través de la aplicación de Uber, con el objetivo de cubrir la alta demanda que generará el Mundial 2026 en la CDMX.

Es un placer estar aquí para anunciar esta alianza entre Uber y MxTaxi. Estamos anunciando una alianza que representa una convicción importante, el futuro de la movilidad en México puede ser en colaboración. Hoy los taxistas de México pueden decir que cuentan con un espacio exclusivamente para ellos en la aplicación de movilidad de mayor distribución mundial, podrán recibir viajes de millones de personas debido al poder de la tecnología Félix Olmos. Director general de Uber México

Félix Olmos, director general de Uber México, destacó que los usuarios podrán solicitar un viaje y recibir un taxi rosa y blanco con datos aprobados en MxTaxi.

El acuerdo de Uber y MxTaxi promete mayor seguridad, ingresos para taxistas y un servicio más eficiente. Se espera que tras la CDMX otras entidades de México se sumen.

Taxistas concesionados en MxTaxi: Uber no es enemigo, es aliado

Erasto Vázquez, director de MxTaxi, dijo que Uber es un aliado, no un enemigo y que ambas partes han entendido que la mejor decisión ha sido integrarse.

Tanto Uber como MxTaxi señalaron que están abiertas las puertas para los taxistas en todo México que quieran sumarse a MxTaxi y de esa manera recibir viajes de Uber.

Estiman que son 600 mil los taxistas que existen en todo el país.

Verán grandes beneficios, esta alianza logra amoldar la oferta de viajes disponibles, especialmente en momentos de alta demanda como la copa Mundial. La CDMX será una de las sedes del Mundial 2026 y ya nos estamos preparando Félix Olmos. Director general de Uber México

Taxistas que recibirán viajes de Uber prometen seguridad

Erasto Vázquez prometió que el servicio será seguro, el costo del viaje será el que indique la app de Uber, se descarta el uso de taxímetro, aparecerán los datos del conductor, ruta y tendrá un botón de pánico.

En caso de cualquier incidente, el conductor debería responder por la situación, como lo indican lo procedimientos legales.

Ello a su vez tendrá otros beneficios como más viajes para los taxis concesionados, más ingresos e impacto en la economía local, pero los taxistas mantienen su independencia.